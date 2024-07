La notizia diffusa dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi

ROMA – “Un cittadino tunisino, segnalato dall’intelligence per aver partecipato come combattente in numerosi teatri di guerra, ha tentato di far ingresso in Italia. Grazie all’attento monitoraggio delle nostre Forze di polizia è stato individuato non appena atterrato e subito rimpatriato nel suo Paese”.

Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, su X.