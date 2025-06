Le indagini sono condotte dalla polizia

ROMA – Cinque bambini sono finiti in ospedale nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 giugno, dopo un bagno in una piscina in un impianto nella zona della Borghesiana, alla periferia della Capitale.

I cinque bambini sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale, il più grave ha 9 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva. Anche un altro bambino è stato ricoverato, ma non sarebbe tanto grave.

I bambini, secondo una prima ricostruzione, potrebbero essere intossicati per colpa del cloro.

Le indagini sono condotte dalla polizia.

