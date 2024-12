Via Altofonte, rubati tutti i contatori dell’acqua di un palazzo

Ladri a caccia di ottone da rivendere nel mercato nero

PALERMO – Contatori dell’acqua ancora una volta nel mirino dei ladri, rubati tutti quelli di una palazzina che si trova in via Altofonte. Il furto è stato messo a segno nella notte e ha provocato non pochi disagi ai residenti che hanno così contattato i carabinieri.

Le indagini

I militari giunti sul posto hanno constatato il furto di sette contatori e sono state avviate le indagini per risalire ai responsabili dell’ennesimo colpo in città. I contatori dell’acqua vengono presi di mira per rivendere nel mercato nero l’ottone, ma hanno un valore commerciale bassissimo.

Ladri a caccia di ottone

Vengono rivenduti a tre o quattro euro. La loro sostituzione è gratuita, ma servono anche tre giorni per essere installati e così, chi abita nei palazzi in cui avvengono i furti, rischia di rimanere a lungo senz’acqua. L’anno scorso un ladro è riuscito a mettere a segno ben duecento colpi a Palermo, nella maggior parte dei casi nella zona compresa tra Corso Calatafimi, via Enrico Toti e via della Mimosa.

Ma i ladri a caccia di ottone sono entrati in azione due mesi fa anche in una scuola. Il contatore dell’acqua è infatti stato rubato nel plesso della scuola media Mantegna Bonanno, in piazza Pietro Micca. Hanno tranciato i tubi e portato via il misuratore che si trova all’esterno dell’edificio scolastico.