Russia, le sanzioni fanno male: il Rublo in picchiata

Per un dollaro sono necessari 95,48 rubli (-15%)

MOSCA – Rublo in calo all’avvio del mercato ufficiale dopo che la Banca centrale russa – che ha pure alzato il tasso di riferimento al 20% – ha ritardato di tre ore le contrattazioni. Ed ora per un dollaro sono necessari 95,48 rubli (-15%). Mercati agitati nei timori delle sanzioni, il prezzo del gas ad Amsterdam sale del 35%. Nuovo balzo anche per le materie prime alimentari: +8,7% per le quotazioni del grano, avanzano anche mais (+5%) e soia (+3.9%). Gli investitori si riversano intanto sui beni rifugio: oro in deciso rialzo, ma anche corsa al dollaro. Intanto, il colosso norvegese dell’energia Equinor lascia la Russia, stop ad investimenti e scioglimento delle joint-venture nel Paese.