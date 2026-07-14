“Santa Rosalia, riprendiamoci Palermo”. Il Festino anti-racket FOTO

Gli striscioni di Addiopizzo

PALERMO- Il Festino è un appuntamento di liberazione per Palermo e per i palermitani. Una benedizione contro la peste. Oggi, come già accaduto ieri, la peste più urgente da debellare è il racket a opera della mafia, con la sua cornice di indifferenza e silenzio.

‘I ragazzi di Addiopizzo’, ancora una volta, scendono in campo, per chiedere una città diversa. E lo fanno con la consueta forza.

Gli striscioni contro la nuova peste

“Santa Rosalia, liberaci dalla mafia, dall’indifferenza e dal silenzio. Riprendiamoci Palermo”. Questi gli striscioni preparati e appesi dall’associazione sul Cassaro, in prossimità dei Quattro Canti. Un monito fondamentale nella notte del Festino. Un’invocazione alla nostra Patrona, un appello a tutti i palermitani.