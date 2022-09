“Schifani candidato di una coalizione vincente, Chinnici di un Pd in macerie”

La replica di Gabriella Giammanco al deputato Miceli

“Schifani è il candidato Presidente della Regione che la coalizione di Centrodestra, vincente in tutti i sondaggi, ha ritenuto più adatto a guidare la nostra Isola. La Chinnici, persona rispettabilissima, lo è di un Pd isolato e in macerie. L’onorevole Miceli pensasse al disastro del Pd siciliano, perfino il M5S li ha abbandonati e il partito è in preda ai soliti appetiti delle correnti. Un consiglio spassionato: parlassero di più ai siciliani anziché tentare la scalata della “Ditta”. Perdersi in continui attacchi al Centrodestra non mi pare stia portando loro grandi risultati….” così Gabriella Giammanco, Vice Presidente di Forza Italia al Senato e portavoce azzurra in Sicilia.