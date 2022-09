“Chinnici candidata di un collettivo, Schifani di nessuno” VIDEO

Intervista al deputato nazionale del Pd

PALERMO – “Ci sono due modi di fare politica: c’è la destra del potere per il potere e poi c’è una sinistra progressista che si occupa dei bisogni della gente. Noi ci mettiamo anima e cuore per fare campagna elettorale e stiamo spiegando ai siciliani qual è il rischio con l’avanzata della destra e quindi del ritorno ad una politica che pensavamo finita 20 anni fa”. Lo ha detto il deputato nazionale uscente, e ricandidato alla Camera, Carmelo Miceli, intervistato da ‘Livesicilia’ a margine di un incontro nella sede regionale Dem di Palermo.

“Barbagallo? Ogni discussione rinviata al 26 settembre”

“Siamo noi invece l’alternativa che vuole fare bene – ha aggiunto -. Le Regionali? La campagna elettorale della Chinnici è di un collettivo, Schifani è il candidato di nessuno. Noi siamo per strada casa per casa per conquistare il singolo voto per arrivare alla Vittoria”. E sulla segreteria Barbagallo: “In questo momento storico non rinneghiamo quanto fatto fino ad ora ma rinviamo al 26 settembre ogni discussione”.