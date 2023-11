Terza vittoria di fila per la Passalacqua Ragusa: successo sul parquet di Brescia

Coach Lindo Lardo: "Vittoria esterna molto importante"

La Passalacqua Ragusa vince anche sul parquet di Brescia conquistando la terza vittoria consecutiva e il sesto punto in classifica. Contro la formazione lombarda, nell’ottava giornata di Serie A1 femminile di basket, Milazzo e compagne mettono in campo una prestazione importante sia dal punto di vista difensivo che da quello offensivo.

Una super Oderah Chidom mette a referto un “fatturato” finale di 26 punti e 16 rimbalzi. Alla fine il punteggio del tabellone luminoso del Palaleonessa di Brescia recita 58-74 per la compagine siciliana. Con le sei lunghezze ottenute fino a questo momento, le siciliane si attestano al settimo posto in classifica.

“Vittoria in trasferta molto importante – commenta coach Lino Lardo a fine partita -, anche perché dopo la pausa è sempre una partita particolare, dopo 15 giorni in cui non si giocava. Non ci siamo presentati benissimo per alcuni problemi fisici. C’è da elogiare il lavoro che hanno fatto le italiane e soprattutto Chidom. Per quanto riguarda la partita, loro sono state brave a rientrare ma noi siamo state altrettanto brave ad avere lo sprint per ricacciarle indietro anche se la partita sembrava in controllo. Ci prendiamo questa vittoria e speriamo in una buona settimana di allenamenti”.