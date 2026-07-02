Sicilia Jazz Festival 2026, il programma del 3 luglio del Jazz Village

L'Unico festival al mondo delle produzioni orchestrali che trasforma la Sicilia in un palcoscenico internazionale

PALERMO – Prosegue con successo il Sicilia Jazz Festival, manifestazione a titolarità della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con il suo percorso di valorizzazione culturale e turistica dell’Isola nel Jazz Village, il grande laboratorio musicale diffuso nel cuore del centro storico di Palermo.

Promosso dalla Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e realizzato con la consulenza artistica e di produzione della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, braccio operativo della Regione, istituito per legge, 1° febbraio 2006, n. 5, il Sicilia Jazz Festival si conferma l’unico festival al mondo interamente dedicato alle produzioni orchestrali originali, un modello culturale capace di coniugare musica, promozione del territorio, formazione e internazionalizzazione.

Fulcro della manifestazione è il Jazz Village, articolato tra il Real Teatro Santa Cecilia, il Complesso Monumentale di Santa Maria dello Spasimo, Palazzo Chiaramonte Steri e l’Orto Botanico, dove fino al 12 luglio prenderà vita un fitto calendario di concerti, produzioni originali e incontri musicali.

Accanto all’Orchestra Jazz Siciliana, il Village continua a valorizzare gli artisti residenti e i giovani talenti dei cinque Conservatori di Musica dell’Isola – Palermo, Catania, Messina, Trapani e Ribera – confermando la missione del Festival di sostenere la crescita delle nuove generazioni di musicisti e di rafforzare il legame tra alta formazione, produzione artistica e promozione del territorio.

03 luglio – Jazz Village

Continua il Sicilia Jazz Festival con un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica, che venerdì 3 luglio porterà sul palco giovani talenti dei Conservatori siciliani e artisti di fama nazionale in alcuni dei luoghi più suggestivi di Palermo.

Al Real Teatro Santa Cecilia, alle 18.30, il programma si apre con il progetto “Out of the Blue”, produzione musicale e iniziativa di alta formazione del Dipartimento Jazz del Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina. Il progetto coinvolge i migliori docenti e studenti dell’istituto in formazioni ensemble e big band, con l’obiettivo di formazione didattica e pratica performativa sul palco.

Alle 20.30 segue il Sergio Filosto Quartet, con Sergio Filosto (batteria), Laura Sfilio (voce), Oscar Zenari (piano), Alessandro Laura (sax) e Bino Cangemi (contrabbasso) vi aspettiamo per condividere un nostro semplice omaggio a Gershwin.Sergio Filosto, figura di riferimento della scena palermitana, affianca all’attività medica una consolidata carriera nel jazz come batterista e interprete. Da anni attivo con diverse formazioni in quartetto, collabora stabilmente con la Fondazione The Brass Group e con importanti musicisti della scena siciliana.

Alla Chiesa di Santa Maria dello Spasimo, alle 18.30, si esibisce il Mimmo Nicitra Quartet, guidato dal pianista e compositore palermitano Domenico “Mimmo” Nicitra. Nicitra si è formato nei primi anni ’90 presso la scuola del Brass Group di Palermo sotto la guida di maestri come Mauro Schiavone, Giovanni Mazzarino e Salvatore Bonafede, sviluppando nel tempo una solida esperienza come leader e collaboratore in diverse formazioni in quartetto. La proposta del gruppo si basa su composizioni originali dal linguaggio intimo e profondo, caratterizzate da un’immediatezza espressiva volta a trasmettere emozioni e stati d’animo essenziali.

Alla Chiesa di Santa Maria dello Spasimo, alle 20.15, si esibisce l’Alessandro Presti Quartet, formazione guidata dal trombettista e compositore siciliano Alessandro Presti, premiato come miglior nuovo talento del jazz italiano nel referendum Top Jazz della rivista Musica Jazz. Il quartetto propone un repertorio che unisce composizioni originali e riletture di standard, in un linguaggio jazz contemporaneo, e si è affermato nel tempo attraverso numerose esibizioni in festival nazionali e internazionali.

A Palazzo Chiaramonte Steri, alle 19.00, si esibisce l’Alessandro Lo Chiano Quartet, formazione guidata dal trombettista e compositore siciliano Alessandro Lo Chiano. Il repertorio del gruppo spazia dal jazz moderno agli omaggi ai grandi trombettisti della tradizione, fino a progetti originali di ampio respiro come “The Good Life”. Il quartetto è attivo stabilmente sulla scena jazz siciliana e si esibisce regolarmente in alcuni dei principali club e festival del territorio. Alle ore 21.30 sarà in scena Pamela Barone con Brasil Fala Italiano.

All’Orto Botanico, alle 20.15, si esibisce il Gabriele Lo Monte Trio, progetto guidato dal chitarrista siciliano Gabriele Lo Monte. Il repertorio del trio attraversa diverse sfumature del jazz contemporaneo, con particolare attenzione al jazz manouche, ispirato alla tradizione di Django Reinhardt, fino ad arrivare a suggestioni di matrice sudamericana. Il progetto si distingue per una forte identità acustica e per la capacità di fondere linguaggi differenti del jazz europeo e moderno, proponendo un percorso musicale ricco di colori e contaminazioni, spesso presentato in contesti storici e festival della scena siciliana.

Sicilia Jazz Festival 2026

Programma – Venerdì 3 luglio

Real Teatro Santa Cecilia:

Ore 18:30 – Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina – Out of the Blue

Ore 20:30 – Sergio Filosto Quartet – Omaggio a George Gershwin

Chiesa di Santa Maria dello Spasimo

Ore 18:30 – Mimmo Nicitra Quartet

Ore 20:15 – Alessandro Presti Quartet

Palazzo Chiaramonte Steri

Ore 19:00 – Alessandro Lo Chiano Quartet

Ore 21.30 – Pamela Barone con Brasil Fala Italiano

Orto Botanico di Palermo

Ore 20:15 – Gabriele Lo Monte Trio

Accanto alla programmazione musicale, il Jazz Village offrirà un ricco calendario di iniziative culturali che raccontano la storia e il ruolo svolto dal jazz in Sicilia.

Tra gli appuntamenti in programma: Marching Street Band itinerante lungo le vie del Village; Mostra metafotografica a cura diArturo Di Vita presso il Real Teatro Santa Cecilia; Mostra dedicata alle attività promosse dal 1974 in Sicilia dalle associazioni The Brass Group, allestita presso il Ridotto dello Spasimo, un viaggio attraverso oltre cinquant’anni di storia della produzione jazzistica, della formazione musicale e delle attività culturali realizzate nell’Isola; Dall’8 all’11 luglio, la Conferenza annuale del World Jazz Network, che porterà a Palermo direttori artistici, operatori culturali, manager e organizzatori provenienti da Europa, Stati Uniti, Sudafrica, India, Taiwan, Thailandia e numerosi altri Paesi.

L’edizione 2026 sarà caratterizzata anche dal progetto Sicilia Jazz Festival On Tour, che porterà le grandi produzioni orchestrali in alcuni dei luoghi simbolo della Sicilia. Da quest’anno i Big si esibiranno in diversi luoghi dell’Isola, da Palermo al Teatro di Verdura, a Selinunte al Parco Archeologico e a Catania a Villa Bellini. Il SJF si afferma ancora una volta il Festival dei grandi numeri e delle produzioni inedite portando sul palco dell’unico festival di produzione che esista al mondo le Stelle della musica con la creazione di nuovi repertori attraverso produzioni orchestrale cross-over tra jazz, pop e rock in giro per la Sicilia a partire da Tosca feat. Stefano Di Battista il 1° luglio al Teatro di Verdura (Palermo) e il 2 luglio a Villa Bellini (Catania), Francesco Renga feat. Fabrizio Bosso 4 luglio al Teatro di Verdura (Palermo) e il 5 luglio a Villa Bellini (Catania), il 7 luglio Kurt Elling al Teatro di Verdura (Palermo) e 8 luglio a Villa Bellini (Catania), Tony Hadley il 10 luglio al Teatro di Verdura (Palermo) e l’11 luglio al Parco Archeologico (Selinunte). Quest’anno, in programma anche la conferenza internazionale del World Jazz Network.

Il quadrilatero di storia, arte, cultura e patrimonio materiale e immateriale turistico della manifestazione continuerà ad essere il Jazz Village, con un centinaio di concerti, diffuso tra il Real Teatro Santa Cecilia, il Complesso Monumentale di Santa Maria dello Spasimo, Palazzo Chiaramonte Steri e l’Orto Botanico dove si esibiranno artisti residenti e giovani talenti dei Conservatori siciliani: il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, il Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera, il Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina, il Conservatorio Antonio Scontrino di Trapani e il Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania.

Con il Sicilia Jazz Festival 2026, la Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo conferma il proprio impegno nel promuovere la cultura come motore di sviluppo, crescita e attrattività internazionale. Il Festival continua a rappresentare un modello unico al mondo, capace di unire musica, patrimonio culturale, formazione e turismo in una grande esperienza collettiva che racconta la Sicilia contemporanea attraverso il linguaggio universale del jazz.