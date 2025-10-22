Sicilsat Communications, dieci anni di innovazione e nuovi investimenti per la space economy

L’impresa siciliana del settore satellitare punta su ricerca, giovani talenti e un centro di collaudo automatizzato

PEDARA (CATANIA) – Dieci anni di attività, una crescita costante e una nuova fase di sviluppo orientata all’innovazione e alla valorizzazione delle competenze locali. È il percorso di Sicilsat Communications, azienda con sede a Pedara (Catania) specializzata nella progettazione e realizzazione di stazioni satellitari e sistemi di comunicazione avanzati, che nel 2025 celebra il suo decennale avviando una stagione di nuovi investimenti per la space economy nel Sud Europa.

Fondata nel 2015 da Concetto Squadrito, oggi amministratore delegato, Sicilsat si è affermata come una delle realtà più dinamiche del settore, impegnata nella progettazione, installazione e manutenzione di sistemi satellitari fissi e mobili per applicazioni spaziali, terrestri e militari. Nel corso degli anni ha collaborato con partner di rilievo come Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Agenzia Spaziale Europea (ESA), Eutelsat, GovSat, Telespazio e NATO, consolidando la propria presenza nei mercati internazionali.

Uno dei tratti distintivi dell’azienda è il forte legame con il mondo della formazione e della ricerca. Il team tecnico di Sicilsat è composto in gran parte da giovani ingegneri formati all’Università di Catania, con cui l’impresa mantiene una collaborazione costante per lo sviluppo di nuove tecnologie e software elettromagnetici. Questa sinergia ha contribuito a far crescere competenze specialistiche sul territorio, rafforzando il ruolo della Sicilia come laboratorio di innovazione nel settore spaziale.

Guardando al futuro, l’azienda ha in programma la realizzazione in Sicilia di un centro di collaudo satellitare automatizzato, infrastruttura destinata a diventare un punto di riferimento per tutta l’Europa.

Il nuovo centro permetterà di effettuare test e validazioni di sistemi di comunicazione satellitare, favorendo al contempo la nascita di nuove professionalità e opportunità di lavoro qualificato.

“Questi dieci anni rappresentano per noi un traguardo ma, soprattutto, un nuovo punto di partenza”, afferma Concetto Squadrito. “La crescita di Sicilsat è il risultato di una visione che unisce competenze ingegneristiche, innovazione tecnologica e radicamento territoriale. Abbiamo voluto dimostrare che anche in Sicilia è possibile costruire impresa ad alto contenuto tecnologico e attrarre investimenti”.

Associata a Confindustria Catania, Sicilsat conferma la propria appartenenza ad una rete di imprese impegnate nel rafforzamento del tessuto produttivo e nella transizione tecnologica.

“Crediamo nella sinergia tra imprese, università e istituzioni – prosegue Squadrito – perché lo sviluppo passa dalla capacità di fare sistema. Il nostro obiettivo è contribuire alla nascita di una filiera siciliana della space economy riconosciuta a livello europeo”.

La celebrazione del decennale segna così l’avvio di una nuova fase per Sicilsat Communications, che guarda allo spazio con la volontà di continuare a investire sul territorio, facendo della Sicilia una piattaforma strategica per l’innovazione e la ricerca nel Mediterraneo.