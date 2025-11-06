Stefano Luciani nuovo aggiunto alla Procura di Trapani

Nominato all'unanimità dal Plenum del Csm

TRAPANI – Il Plenum del Consiglio superiore della magistratura ha nominato all’unanimità il magistrato Stefano Luciani procuratore aggiunto presso la Procura di Trapani.

In organico alla Direzione distrettuale antimafia di Roma, dove si è occupato, tra l’altro, della scomparsa di Emanuela Orlandi, del clan dei Casamonica e della cosca Alvaro di Sinopoli – prima inchiesta, questa, ad accertare la costituzione di una ‘ndrina a Roma -, Luciani ha 53 anni ed è entrato in magistratura nel 2002.

Prima del trasferimento nella Capitale, ha prestato servizio per 14 anni alla Procura di Caltanissetta dove ha coordinato le inchieste sulle cosche nissene, sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio e sull’attentato costato la vita a Giovanni Falcone. Sua anche l’inchiesta sul cosiddetto sistema Montante.