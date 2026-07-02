Il verdetto della Corte di Assise. Uccisero madre e due figli

PALERMO – Un massacro, una strage senza senso. Nella villetta in provincia di Palermo l’umanità sprofondò in un baratro senza ritorno. Ergastolo a Massimo Carandente, Sabrina Fina e Giovanni Barreca. Dopo una lunga camera di consiglio si chiude con questo verdetto il processo di primo grado su uno dei più cruenti episodi di cronaca degli ultimi anni: la strage di Altavilla Milicia. La Corte di Assise di Palermo ha accolto la ricostruzione pubblico ministero Manfredi Lanza della Procura di Termini Imerese, con una sentenza ancora più dura.

Tutti e tre gli imputati hanno contribuito alla stessa maniera, tutti erano consapevoli e nel pieno delle facoltà mentali mentre sterminavano la donna e i figli.

Dunque nessun vizio parziale di mente riconosciuto a Barreca (infatti la condanna è più pesante dei 30 anni chiesti dall’accusa) che partecipò al massacro della moglie e dei figli nel febbraio 2024. Per il difensore, l’avvocato Giancarlo Barracato, l’imputato, al contrario, sarebbe totalmente incapace di intendere e volere. Una tesi sostenuta anche da alcuni periti, che però non ha convinto i giudici.

In un altro processo lo scorso marzo la Corte di Appello ha ribaltato il verdetto e ha assolto l’altra figlia, Miriam Barreca. Aveva 17 anni all’epoca della carneficina ed era parzialmente incapace di intendere e volere, di comprendere e bloccare la furia omicida, Dunque non è imputabile. In primo grado il tribunale per i minorenni l’aveva condannata a 12 anni e 8 mesi.

Le padelle usate per la strage di Altavilla

Antonella Salamone, 41 anni, e i figli Kevin ed Emanuel di 16 e 5 anni furono assassinati al culmine di macabri riti di liberazione dal demonio. Prima li interrogarono per trovare conferme sulla presenza del maligno. Quindi li torturano colpendoli con le padelle e gli attrezzi del camino, legati con le catene, costretti a bere caffè, con il phon acceso dentro la bocca. Dopo averla uccisa il corpo di Antonella fu bruciato in giardino, nulla dove restare del suo corpo martoriato.

Giovanni Barreca e Antonella Salamone

Fina e Carandente, marito e moglie, vivevano a Sferracavallo, ma per giorni si trasferirono ad Altavilla Milicia. Si sono scaricati la colpa a vicenda. Hanno raccontato di avere assistito passivamente all’orrore. Secondo l’avvocato della donna, Franco Critelli Janfer, si sarebbe trattato di un “femminicidio e figlicidio, mascherato con il movente religioso”. Sabrina Fina avrebbe avuto un ruolo passivo nella vicenda.

Il legale aveva chiesto una perizia psichiatrica, individuale e collettiva, sulla donna e gli altri imputati ma la Corte d’Assise presieduta da Vincenzo Terranova aveva respinto la richiesta.

Carandente ha smentito la moglie. Delirio su delirio. In aula raccontò che Antonella aveva gli occhi di un colore strano, “nerissimi” , “si strappava i capelli”, “il corpo si gonfiava per tre volte del suo”, “le uscivano insetti dalla bocca”.

Iniziarono a colpirla con “calci, pugni, padellate, con l’aggeggio del camino”. Non lui, Carandente sostenne che rimase a guardare, credendo di essere “dentro un film, è come se seguissero un copione”.

I familiari delle vittime erano costituiti parte civile con l’assistenza degli avvocati Vincenzo Amoroso, Floriana Salamone, Marzia Di Rosa e Luca Gennaro. Riceveranno un risarcimento dei danni. Le cifre parziali vanno da 200 a 300 mila euro.