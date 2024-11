Tajani “Questione dazi sarà al centro del mio viaggio negli Usa”

ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo parlare di aperture anche per gli Stati Uniti, ci confronteremo e credo che la questione dazi sarà al centro del mio viaggio dopo l’insediamento della nuova amministrazione”. Così il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, a margine della presentazione dell’evento “Napoli capitale del Mediterraneo: sviluppi e prospettive”. “Ricordo che quando Trump era presidente ebbe un occhio di riguardo nei confronti dell’Italia, diverso dagli altri Paesi. Vedremo cosa accadrà, per noi la politica commerciale è di grande importanza. Noi viviamo in buona parte di export che rappresenta il 40% del Pil, continueremo a lavorare affinchè si possa sempre di più aprire il mercato”, aggiunge.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).