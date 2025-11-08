Taormina, scoperto un ‘canile lager’: “Condizioni inaccettabili” FOTO

La scoperta in contrada Bruderi

TAORMINA – In contrada Bruderi, a Taormina, 31 cani di piccola taglia, tra barboncini, maltesi e spitz, sono stati trovati in un canile clandestino in condizioni igienico-sanitarie disumane, circondati da rifiuti, escrementi e carcasse di topi.

Taormina, scoperto un ‘canile lager’

L’intervento, lo scorso 31 ottobre, è stato possibile grazie a un’operazione congiunta di Enpa, Polizia municipale, Corpo forestale e Servizio veterinario dell’Asp, partita da una segnalazione anonima corredata da immagini e informazioni dettagliate.

“Le immagini e le condizioni in cui sono stati trovati questi poveri animali sono inaccettabili e agghiaccianti — dice Patrick Battipaglia, coordinatore regionale per la Sicilia del Partito animalista italiano —. È inconcepibile che nel 2025 si possano ancora scoprire situazioni di tale crudeltà, nel silenzio e nell’indifferenza generale. Come Partito animalista abbiamo già presentato una denuncia alla Procura e ci costituiremo parte civile nel procedimento penale che seguirà”.