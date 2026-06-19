Taormina, Zangrillo: “Fiducia dei cittadini si costruisce ogni giorno”

Al Taobuk il ministro: “Il merito è cambiamento culturale prima che normativo”

TAORMINA – La fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione non è un dato acquisito, ma il risultato di un rapporto che va costruito ogni giorno. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo intervenendo a Taormina all’incontro del Taobuk dedicato a “Pubblica amministrazione, merito, fiducia”.

Secondo il ministro, la credibilità delle istituzioni passa da competenza, trasparenza, responsabilità e capacità di produrre risultati concreti.

Zangrillo: “Il merito al centro del cambiamento”

“Una Pubblica amministrazione capace di riconoscere le competenze e valorizzare l’impegno rafforza la propria credibilità”, ha affermato Zangrillo, sottolineando come il merito debba diventare elemento centrale nella crescita delle carriere e delle organizzazioni pubbliche.

“Portare il merito al centro significa un cambiamento culturale prima ancora che normativo”, ha aggiunto il ministro, evidenziando la necessità di valorizzare risultati e competenze per rafforzare il rapporto con cittadini e imprese.

Alfano: “Nuovo ordine internazionale ancora da definire”

Nel corso dello stesso incontro è intervenuto anche Angelino Alfano, secondo cui l’ordine internazionale costruito dal 1945 “è finito” e si è aperta una fase di transizione ancora incerta.

“C’è uno scontro tra grandi potenze che si fonda sul controllo di territori e risorse strategiche”, ha detto Alfano, sottolineando come l’Europa rischi di non essere pronta ad affrontare questo scenario.

“Se non si è parte del gioco delle grandi potenze si rischia di diventarne la posta in gioco”, ha osservato, richiamando la necessità per l’Europa di diventare attore protagonista del nuovo equilibrio globale.

Gentiloni: “Serve una difesa comune europea”

È intervenuto infine anche Paolo Gentiloni, che ha posto l’accento sul tema della difesa comune europea.

Secondo Gentiloni, l’attuale scenario internazionale mette sotto pressione il modello europeo di libertà, servizi e welfare, che va quindi protetto attraverso una maggiore integrazione nella difesa.

“La difesa comune non significa rinunciare al nostro modello di vita, ma proteggerlo”, ha affermato l’ex premier.