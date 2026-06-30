Il via libera in Giunta

PALERMO – Tatiana Agelao è la nuova dirigente generale del dipartimento Pianificazione strategica della Regione Siciliana. L’indicazione è arrivata dalla giunta Schifani, che si è riunita in tarda mattinata. La nomina è stata proposta formalmente dall’assessore alla Salute Marcello Caruso e poi approvata dal governo.

Chi è Tatiana Agelao

Laureata in giurisprudenza, Agelao è una dirigente interna della Regione e attualmente guida l’area interdipartimentale Programmazione sanitaria. Tra i suoi attuali compiti il monitoraggio degli adempimenti Lea (Livelli essenziali assistenza) e degli obblighi derivanti dal Piano sanitario regionale.

In passato Agelao, il cui nome era stato anticipato da LiveSicilia alcuni giorni fa, ha avuto anche delle esperienze al fianco di assessori regionali. La prima con Caterina Chinnici alla Funzione pubblica (governo Lombardo), la seconda con lo stesso ruolo quando l’assessorato alla Salute era guidato da Lucia Borsellino (governo Crocetta).

Agelao alla fine ha avuto la meglio sugli altri concorrenti che avevano presentato domanda. Una figura che alla fine che ha rappresentato il punto di caduta tra le aspettative di Fratelli d’Italia, che non ha mai nascosto l’intenzione di potere dire la sua su una nomina di questo calibro, e le intenzioni del governatore Renato Schifani.

Chi erano gli altri concorrenti per la Pianificazione strategica

Superata la concorrenza degli altri dirigenti interni. A concorrere per los tesso posto erano infatti nomi del calibro di Mario La Rocca, Giuseppe Sgroi e Giacomo Scalzo, quest’ultimo attuale dg del Dasoe. Tra gli esterni c’erano invece Massimiliano Maisano, in comando all’assessorato alla Salute dall’Asp di Palermo, e Sabrina Pulvirenti, attuale direttrice generale dell’Asp di Trapani.

La neo direttrice generale del dipartimento Pianificazione strategica subentra a Giovanni Bologna, avvocato generale della Regione Siciliana, che ha svolto il ruolo di dirigente generale ad interim dal mese di marzo di quest’anno.