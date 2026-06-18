Il nome in pole position per il superdipartimento

PALERMO – La corsa per la guida al dipartimento Pianificazione strategica della Regione Siciliana sembra alle battute finali. La designazione potrebbe arrivare già domani, venerdì 19 giugno, nel corso di una riunione della giunta Schifani.

Dipartimento Pianificazione strategica, verso la soluzione interna

Il toto-nomi per uno dei centri burocratici più importanti della Regione impazza da settimane e nell’eterna gara tra dirigenti esterni ed interni sembra che siano stati quest’ultimi a spuntarla. Il governo avrebbe scelto la soluzione interna, con un nome che sembrerebbe avere messo d’accordo tutti “per competenze umane – come suggerisce una fonte a LiveSicilia – e professionali”.

Tatiana Agelao in pole position

In pole position per il dipartimento Pianificazione strategica ci sarebbe Tatiana Agelao, attuale dirigente responsabile dell’area interdipartimentale Programmazione sanitaria. Tra i suoi attuali compiti il monitoraggio degli adempimenti Lea (Livelli essenziali assistenza) e degli obblighi derivanti dal Piano sanitario regionale.

In passato Agelao ha avuto anche delle esperienze al fianco di assessori regionali. La prima con Caterina Chinnici alla Funzione pubblica (governo Lombardo), la seconda con lo stesso ruolo quando l’assessorato alla Salute era guidato da Lucia Borsellino (governo Crocetta). La soluzione Agelao rappresenterebbe un punto di caduta condiviso sia da Palazzo d’Orleans che da chi, come Fratelli d’Italia, non ha mai nascosto l’intenzione di potere dire la sua su una nomina di questo calibro.

Gli altri nomi in campo per la Pianificazione strategica

Tra gli interni gli altri nomi che da tempo circolano c’è quello di Mario La Rocca, al momento al dipartimento Beni culturali, che ha già guidato la Pianificazione strategica nel corso del governo Musumeci. C’è poi il derby tutto interno all’assessorato alla Salute: protagonisti Giuseppe Sgroi, attuale capo di gabinetto dell’assessore Marcello Caruso e gradito anche a Palazzo d’Orleans, e Giacomo Scalzo, attuale dg del Dasoe. Tra gli esterni che non dispiacciono a FdI, invece, Massimiliano Maisano, in comando all’assessorato alla Salute dall’Asp di Palermo, e Sabrina Pulvirenti, attuale direttrice generale dell’Asp di Trapani.

La partita dei manager di Asp e ospedali

La partita delle nomine in sanità, però, non si chiuderà con la Pianificazione strategica. In ballo ci sono anche alcune posizioni di vertice nelle Aziende sanitarie e ospedaliere. Il primo nodo da sciogliere è quello relativo al Policlinico di Messina, senza direttore generale da quattro mesi per via delle dimissioni di Salvatore Iacolino dopo l’inchiesta che lo ha riguardato. Sul Gaetano Martino nei giorni scorsi il deputato di Sud chiama nord Giuseppe Lombardo si era mosso pubblicamente chiedendo al governo regionale di attivarsi per assicurare “una governance stabile e autorevole”.

L’Asp di Siracusa, inoltre, è diretta da un commissario, Gioacchino Iraci, che ha preso il posto di Alessandro Caltagirone, dimessosi a seguito dell’inchiesta della procura di Palermo. Negli ultimi giorni si è aggiunta anche l’Asp di Agrigento, dove il dg Giuseppe Capodieci ha lasciato il timone per lo scoppio dell’inchiesta sul Cefpas condotta dalla procura di Caltanissetta.

Scelti i componenti della nuova commissione

Il governatore Renato Schifani, dal canto suo, ha accelerato nominando i componenti della commissione che dovrà selezionare la rosa di candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie. Ne fanno parte: Angelo Tanese (presidente), indicato dall’Agenas; Ruggero De Maria Marchiano (nome che arriva dalla Conferenza dei rettori); Veronica Vecchi, quest’ultima docente presso la Scuola di management dell’Università Bocconi scelta da palazzo d’Orleans. La commissione però non si occuperà dei Policlinici universitari, che seguiranno un iter differente con le indicazioni da parte dei rettori di tre nominativi sui quali sarà la Regione a scegliere.

Renato Schifani

Manager della sanità, si cambia

Il nuovo organismo è figlio di un cambio di regole voluto dal governatore e varato in Giunta a fine 2025. Previste procedure più rigorose per la selezione dei nuovi manager. L’avviso pubblico per la revisione dell’albo per i dg delle aziende sanitarie e ospedaliere è stato pubblicato a marzo. La nuova commissione dovrà selezionare le terne di candidati dalle quali l’assessore alla Salute individuerà i nomi dei manager da sottoporre al governo.

Le nuove regole sui manager della sanità

Per la scelta dei candidati a manager delle aziende sanitarie territoriali e ospedaliere si attuerà una procedura a “doppio livello”. Una prima commissione valuterà le candidature tra gli iscritti all’elenco nazionale dei direttori generali che avranno partecipato all’avviso pubblico emanato per l’assegnazione degli incarichi in Sicilia.

A questo punto sarà stilata una rosa di idonei, sulla base dell’esame di titoli e di un colloquio. Una sorta di albo regionale dal quale il nuovo organismo istituito alcuni giorni fa selezionerà, per ogni singola azienda, una terna di candidati tra quanti avranno risposto alla manifestazione di interesse alla nomina a manager. I candidati potranno essere anche chiamati a un colloquio per accertarne le caratteristiche professionali.

Da quella terna, l’assessore alla Salute sceglierà il nome da proporre infine alla Giunta per la designazione definitiva a capo delle Asp o degli ospedali. Ogni candidato potrà essere inserito in più di una terna; sia le rose di idonei che le terne avranno validità per un triennio.