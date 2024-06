Terrasini, la prima tappa del ‘Sicily Food Festival’: le date

Gli appuntamenti

PALERMO- Il suggestivo belvedere di Terrasini, con la sua vista mozzafiato sul golfo di Palermo, farà da cornice alla prima tappa del Sicily Food Festival, giunto alla nona edizione, organizzato dalla Sicily Event di Davide Merlino, Ambasciatore del Gusto Doc Italy e delegato nazionale street food.

Al comune di Terrasini la presentazione ufficiale della kermesse alla presenza tra gli altri del sindaco Giosuè Maniaci, dell’assessore alla cultura, Nunzio Maniaci, della responsabile del servizio turistico del comune Enza Maria Palazzolo e dell’organizzatore Davide Merlino, che ha svelato i dettagli di un appuntamento che si terrà dal 27 al 30 giugno 2024.

“Siamo onorati di ospitare la prima tappa del Sicily Food Festival – ha dichiarato il sindaco Maniaci. Questa manifestazione non solo promuove le nostre tradizioni culinarie, ma celebra le eccellenze della tradizione gastronomica siciliana, rappresentando anche un’opportunità per il nostro comune di farsi conoscere e apprezzare da un pubblico più ampio. Eventi come questi contribuiscono a valorizzare il territorio e a promuovere il turismo, creando un impatto positivo sull’economia locale”.

Per 4 giorni i visitatori potranno gustare specialità locali come le braciole messinesi, lo sfincione dell’antico forno Valenti, il pane ca meusa, il pane e panelle, i bubble waffle, i patatwister, il coppo di totano fritto, le birre artigianali, la bomba dello street (bombolone ripieno di gelato), la granita, la porchetta di maialino nero dei Nebrodi e il tartufo nero siciliano.

“Quest’anno, la prima tappa del Sicily Food Festival si terrà a Terrasini e promette di essere un evento ricco di sorprese – ha dichiarato Davide Merlino-. Il festival celebra il cibo da strada offrendo una vasta gamma di piatti, sia innovativi che tradizionali, provenienti da diverse parti dell’isola. Ogni stand sarà un vero e proprio spettacolo di cooking show, con preparazioni live che stupiranno i visitatori che invitiamo a venire a trovarci. Manifestazioni come questa non solo esaltano la ricchezza della nostra cultura gastronomica, ma creano anche momenti di condivisione e incontro, rafforzando il senso di comunità e valorizzando le eccellenze enogastronomiche che ci posizionano tra i primi al mondo”.