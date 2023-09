Terremoto di magnitudo 4.2 ai Campi Flegrei: diverse persone in strada

La scossa avvertita in molti quartieri di Napoli

NAPOLI – Una scossa di magnitudo 4.2 si è verificata alle 3.35 ai Campi Flegrei, dove da giorni è in corso uno sciame sismico. L’ipocentro è stato individuato a 3 km di profondità. Il terremoto è durato diversi secondi ed è stato distintamente avvertito in molti quartieri di Napoli. Diverse le persone che si sono riversate in strada impaurite nel cuore della notte. Al momento non si hanno

notizie di danni a persone o cose.

Il terremoto di magnitudo 4,2 avvenuto alle 3,35 nei Campi Flegrei è stato avvertito in un’area ampia, con segnalazioni anche da Roma e Potenza. Lo indica il servizio ‘Haisentitoil terremoto?’, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. I comuni più vicini all’epicentro sono Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Napoli, Monte di Procida e Marano di Napoli. La mappa elaborata dal servizio ‘Haisentitoil terremoto?’ sulla base dei questionari inviati dalle zone in cui il sisma è stato avvertito, indica che le segnalazioni sono arrivate dalle province di Latina, Frosinone, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno, Foggia e Roma.