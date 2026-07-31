Terremoto nei Campi Flegrei: feriti, sospesi i treni

La situazione dopo la scossa di terremoto delle 19.46

NAPOLI- Ha fatto registrare una magnitudo 4.7 la scossa di terremoto con epicentro i Campi Flegrei avvertita dai sismografi alle 19.46.

La scossa di maggiore intensità

Si tratta della scossa di maggiore intensità da quando è ripreso a farsi vivo il fenomeno del bradisismo nell’area di Pozzuoli. Il sisma è stato distintamente avvertito nel capoluogo ma anche nei comuni della provincia. Si registrano quattro feriti lievi da codice giallo,le loro condizioni di salute non preoccupano.

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Terremoto nei Campi Flegrei: la situazione

La forte scossa di terremoto registrata in serata nell’area dei Campi Flegrei è stata chiaramente avvertita anche sulle isole di Procida e Ischia, suscitando momenti di apprensione tra la popolazione. Soprattutto a Procida il sisma delle 19.46 è stato percepito distintamente da numerosi residenti, in particolare nelle zone esposte verso la terraferma. Segnalazioni sono arrivate da Marina Grande, via Libertà, via Vittorio Emanuele e Terra Murata, dove in molti hanno riferito di aver avvertito il tremore.

A seguito della scossa di terremoto di magnitudo avvertita alle 19.45 nell’area dei Campi Flegrei, è stata sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, compresa la linea Alta Velocità, per consentire le verifiche tecniche sullo stato dell’infrastruttura. Lo stop interessa i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali Sono già al lavoro i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, secondo le procedure previste in questi casi, per il controllo dell’infrastruttura. La circolazione riprenderà non appena completati i controlli e accertata la piena sicurezza della linea.