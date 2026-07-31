 Terremoto nei Campi Flegrei LA DIRETTA
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Terremoto nei Campi Flegrei: feriti, sospesi i treni

terremoto Sicilia
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai.
AGGIUNGI
La situazione dopo la scossa di terremoto delle 19.46
LA SCOSSA
di
1 min di lettura

NAPOLI- Ha fatto registrare una magnitudo 4.7 la scossa di terremoto con epicentro i Campi Flegrei avvertita dai sismografi alle 19.46.

La scossa di maggiore intensità

Si tratta della scossa di maggiore intensità da quando è ripreso a farsi vivo il fenomeno del bradisismo nell’area di Pozzuoli. Il sisma è stato distintamente avvertito nel capoluogo ma anche nei comuni della provincia. Si registrano quattro feriti lievi da codice giallo,le loro condizioni di salute non preoccupano.

Leggi anche

Messina, si scava nell’edificio crollato: avanza l’ipotesi del cedimento

Messina, col drone sulle macerie. Burgio: “Corsa contro il tempo” VIDEO

Macerie e angoscia: trovato un corpo, si scava per gli altri cinque dispersi

Terremoto nei Campi Flegrei: la situazione

La forte scossa di terremoto registrata in serata nell’area dei Campi Flegrei è stata chiaramente avvertita anche sulle isole di Procida e Ischia, suscitando momenti di apprensione tra la popolazione. Soprattutto a Procida il sisma delle 19.46 è stato percepito distintamente da numerosi residenti, in particolare nelle zone esposte verso la terraferma. Segnalazioni sono arrivate da Marina Grande, via Libertà, via Vittorio Emanuele e Terra Murata, dove in molti hanno riferito di aver avvertito il tremore.

A seguito della scossa di terremoto di magnitudo avvertita alle 19.45 nell’area dei Campi Flegrei, è stata sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, compresa la linea Alta Velocità, per consentire le verifiche tecniche sullo stato dell’infrastruttura. Lo stop interessa i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali Sono già al lavoro i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, secondo le procedure previste in questi casi, per il controllo dell’infrastruttura. La circolazione riprenderà non appena completati i controlli e accertata la piena sicurezza della linea.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI