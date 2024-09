Totò Schillaci: la ‘richiesta’ della famiglia e le sue condizioni in ospedale

Gli ultimi bollettini e i familiari chiedono...

PALERMO- In quel letto, nella Pneumologia dell’ospedale Civico, c’è un campione amatissimo, un ragazzo schietto e generoso, un uomo che sta giocando la partita più difficile della sua vita.

L’ultimo bollettino sulle condizioni di salute di Totò Schillaci, in lotta con il suo male, recita: “Oggi (ieri, ndr) 10 settembre le condizioni cliniche sono in miglioramento. Stanotte si è registrata una aritmia atriale, ben tollerata dal paziente, per cui è stato iniziato un trattamento farmacologico che ha determinato stabilizzazione della frequenza cardiaca”.

“Le terapie farmacologiche sono valse ad ottenere un miglioramento del compenso respiratorio con riduzione del supporto di ossigeno. In atto il paziente è vigile, cosciente, con netto miglioramento dello stato ansioso, per cui riposa tranquillo”.

La parola ‘miglioramento’, che offre un po’ di sollievo, riguarda una condizione di emergenza che è stata affrontata. Il quadro complessivo resta quello di una patologia severa, il tumore.

Accanto a Totò ci sono i familiari. La moglie, Barbara, non lascia un attimo la sua postazione. Del resto le risulta praticamente impossibile muoversi. L’affetto per la persona e la notorietà del personaggio hanno creato una piccola folla che veglia, nelle vicinanze, per amore e curiosità, e che intercetta ogni attimo.

L’amore è un sentimento di salvezza che, in certi atteggiamenti, può diventare involontariamente invasivo. Ecco perché dalla famiglia trapela la richiesta – parole che ci sono state riferite – di “allentare un po’ la stretta”. Chi sta vicino a Schillaci è grato di tanta vicinanza, ma, con garbo, chiede di potere respirare un po’. Concederlo sarebbe un altro atto d’amore e di generosità.