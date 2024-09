La solidarietà per il campione malato

PALERMO- Totò Schillaci sta giocando la sua partita più dura. Ecco la comunicazione diramata dalla famiglia che offre la conferma di una circostanza che tanti sospettavano – o sapevano – da tempo, circa le sue condizioni di salute.

Citiamo un’Ansa che abbiamo ripreso: “Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da un’equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò”.

‘Lo scrivono su Instagram, tramite il profilo di Totò Schillaci – riporta l’agenzia – i familiari dell’ex attaccante della Juventus e della Nazionale a proposito delle condizioni dell’eroe di Italia 90. L’ex calciatore palermitano, da tempo malato, è ricoverato all’ospedale Civico del capoluogo siciliano nel reparto di Pneumologia. Ieri sera era stato portato al pronto soccorso’.

Dunque, ‘condizioni stabili’ che si intuiscono non semplici, per dirla con delicatezza. Una partita difficilissima, quella giocata dal nostro amato Totò. Molto più complicata dell’invenzione di un colpo di testa contro l’Austria o della cannonata contro l’Uruguay. Erano, appunto, le Notti Magiche di Italia 90. Erano le cronache della sconfitta più meravigliosa di tutte. E ci sono rimaste nel cuore.

Di magico, adesso, c’è l’affetto meritato per un ragazzo dal grande cuore a cui si vuole bene non soltanto per l’eroismo vincente del suo calcio, ma per il profilo di schiettezza e generosità che gli appartiene. I ‘Forza Totò!’, sui social, sono già una marea che abbraccia l’angoscia. Ci uniamo, per i sogni di una volta, per la vita di adesso. Oggi come ieri, oggi come sempre: forza Totò!