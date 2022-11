Tour di Matteo Ricci in Sicilia, tappa di ‘Pane e Politica’ a Salemi

Il sindaco di Pesaro prosegue il suo viaggio

TRAPANI – “Pane e Politica”, il viaggio di Matteo Ricci a casa delle famiglie italiane, fa tappa in Sicilia. Dopo Matera e Camisano Vicentino, mercoledì 16 novembre il coordinatore dei sindaci del Pd sarà in provincia di Trapani, a Salemi, a casa Graffeo, per un confronto diretto con gli elettori delusi. “La sinistra deve ripartire dalla politica di prossimità, quella della porta accanto, dall’ascolto. È il mio contributo in questa fase costituente – spiega – . Sarò in prima linea andando nelle case degli elettori che non ci votano più, per confrontarmi con loro e parlare dei loro problemi, delle loro esigenze, delle sofferenze sociali ma anche di speranze e possibilità. In questo tour voglio incontrare e confrontarmi con quante più persone possibili, proprio come ho fatto in questi anni a Pesaro da sindaco: quale migliore occasione di una cena insieme, senza barriere e ipocrisie”.

Domenico Venuti

Venuti: “Il Pd si confronta con il territorio”

Appuntamento mercoledì 16 novembre, alle 21. La cena “condivisa” sarà trasmessa sulla pagina Facebook di Matteo Ricci, chi vorrà potrà interagire commentando con domande, che verranno lette durante la cena. “Nel Pd ci sono tante forze vitali che hanno voglia di ripartire dal confronto con il territorio – dice Domenico Venuti, segretario del Pd trapanese e sindaco di Salemi -. Sono felice che Matteo abbia scelto la nostra città per proseguire il suo confronto in questa fase costituente. La strada maestra è quella di tornare ad ascoltare le persone facendo sentire la nostra vicinanza ai loro bisogni e alle loro esigenze”.