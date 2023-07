Tragedia nel Piacentino: padre e figlio morti annegati nel fiume

I soccorritori non hanno potuto far altro che recuperare i corpi senza vita

Tragedia in Val di Trebbia, dove padre e figlio sono morti annegati in un fiume. È accaduto a Donceto di Travo, in provincia di Piacenza, presso la spiaggia di Rondanera, poco distante da Perino.

A perdere la vita padre e figlio, rispettivamente di 59 e 26 anni, entrambi originari dello Sri Lanka. Il figlio stava cercando un po’ di refrigerio in riva al fiume, si sarebbe tuffato senza più riemergere. A quel punto il padre si è tuffato per soccorrerlo, ma purtroppo entrambi sono stati inghiottiti dalle acque. Immediata, dunque, la richiesta dei soccorsi, con molti bagnanti che hanno assistito ai momenti drammatici.

Le due vittime sono rimaste disperse per parecchi minuti, sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio, l’elisoccorso con a bordo i sommozzatori. Dopo oltre un’ora di ricerche, l’esito più tragico, con il recupero delle salme da parte dei sommozzatori e nulla da fare per poterli salvare.