Trapani, incontro tra il presidente di Federalberghi e di Airgest

Marino: "Disponibili a studiare forme di collaborazione"

TRAPANI – Nella giornata di mercoledì 22 gennaio, presso la sede della Presidenza AIRGEST Spa – Aeroporto Vincenzo Florio di Trapani – sita in c.da Birgi, si è tenuto un incontro tra il Presidente Salvatore Ombra ed una delegazione di albergatori aderenti al Sindacato Federalberghi Trapani.

“Incontro molto importante dichiara Antonio Marino – Presidente Federalberghi Trapani – in quanto riteniamo che lo scalo trapanese sia l’infrastruttura più importante del territorio assolutamente strategica per il rilancio economico della intera Provincia. Noi imprenditori alberghieri siamo e saremo disponibili, di comune accordo con la società Airgest, per studiare forme di collaborazione utili al perseguimento di una stabilità dello scalo”.

“Ci siamo confrontati con il Presidente di Airgest, Salvatore Ombra, che ci ha rassicurati sul fatto che l’aeroporto gode di ottima salute, grazie alla dotazione fornita dalla Regione Siciliana di più di 20 milioni di euro in tre anni, che permetterà di confermare il traffico del 2023, superando l’asticella del milione di passeggeri e grazie alle trattative in corso con Ryanair per un piano di lungo respiro, affiancata anche da altre compagnie di livello internazionale”, ha concluso Marino.