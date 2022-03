Ucraina, Putin alza i toni e la Cina chiede di non gettare benzina sul fuoco DIRETTA

Il punto sui negoziati.

Nessuna tregua in Ucraina: Israele tenta la mediazione. Il premier israeliano Naftali Bennett, mediatore a sorpresa, vede a Mosca Putin dopo le sue durissime parole su no-fly zone e sanzioni, poi vola a Berlino dal cancelliere tedesco Scholz dopo aver sentito Zelensky e Macron. Rientrato a in Israele oggi presiederà la riunione domenicale del consiglio dei ministri. Intanto Joe Biden parla con Zelensky, assicurando sicurezza, assistenza finanziaria e sanzioni alla Russia. Pressioni Usa su Venezuela e India. “In tutti gli angoli del mondo, inclusa la Russia, la gente chiede la fine del brutale attacco della Russia all’Ucraina”, afferma Blinken dopo un viaggio in Polonia e Moldavia. La Cina si oppone a ogni mossa che “getti benzina sul fuoco” in Ucraina.