Guerra, Zelensky: ‘La reponsabilità dei politici dell’Occidente’ VIDEO

Le parole di Volodymir Zelensky, presidente dell'Ucraina, dopo gli ultimi bombardamenti

UCRAINA – Guerra, appello di Volodymir Zelensky, presidente dell’Ucraina dopo l’atroce bombardamento che ha spazzato via l’aeroporto di Vinnytsia. Non si contano morti e feriti, come a Kharkiv, dove gli ucraini stanno scavando fosse comuni – GUARDA IL VIDEO – SEGUI LA DIRETTA

L’appello di Zelenskiy

“Ho appena sentito un report: 8 missili russi hanno colpito la pacifica Vinnytsia, un brutale, cinico attacco ha distrutto completamente l’aeroporto. Loro continuano a distruggere tutte le nostre infrastrutture, a uccidere la nostra vita, i nostri genitori, nonni, generazioni di ucraini. Lo ripeteremo ogni giorno: chiudete lo spazio aereo sopra l’Ucraina, chiudetelo a tutti i missili russi, i russi sono terroristi. Servono corridoi umanitari senza missili e senza bombe. Siamo esseri umani ed è un vostro dovere umanitario proteggerci, proteggere le persone. Potete farlo! Se non lo fate, se non ci date aerei e velivoli per essere in grado di difenderci, ne possiamo trarre una sola conclusione: anche voi ci state lentamente uccidendo. Questa è anche una responsabilità dei politici di tutto il mondo, dei leader occidentali oggi e per sempre”. Così Volodymir Zelensky, presidente dell’Ucraina, in un video pubblicato sul suo account Twitter.