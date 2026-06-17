UGL Metalmeccanici, da Catania parte il tour nazionale tra aziende e lavoratori

Vertici nazionali e territoriali a confronto sulle sfide dell’industria

CATANIA – Sarà Catania la prima tappa del tour nazionale promosso dalla UGL Metalmeccanici per incontrare aziende, lavoratori e rappresentanti sindacali nei territori. Un’iniziativa che punta a rafforzare il dialogo con il mondo produttivo e ad approfondire le principali sfide che interessano il settore industriale.

La scelta del capoluogo etneo per l’avvio del percorso viene accolta con soddisfazione dai vertici territoriali del sindacato. «Il fatto che la Segreteria nazionale abbia scelto proprio Catania per inaugurare questo tour rappresenta un forte segnale politico e un riconoscimento al lavoro che la nostra federazione provinciale svolge ogni giorno per tutelare i diritti e il futuro dei lavoratori metalmeccanici del nostro territorio», afferma Angelo Mazzeo, segretario provinciale della UGL Metalmeccanici di Catania e vice segretario nazionale.

L’appuntamento è in programma giovedì 18 giugno, alle 14.30, al Romano Palace Luxury Hotel di Catania, dove si terrà l’evento pubblico dal titolo “Incontro Unitario”. Parteciperanno il segretario generale della UGL Metalmeccanici, Antonio Spera, il vice segretario nazionale Angelo Mazzeo, l’intera segreteria nazionale e i direttivi delle aziende metalmeccaniche della provincia.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del segretario regionale della UGL Sicilia, Carmelo Giuffrida, e del segretario provinciale della UGL Catania, Giovanni Musumeci.

Proprio Musumeci sottolinea il valore simbolico e strategico della scelta di Catania come punto di partenza del tour. «La partenza da Catania di questo tour nazionale è l’ennesima conferma di come il nostro territorio sia centrale nelle dinamiche industriali e sindacali del Paese. In un momento di grandi trasformazioni per il polo produttivo catanese, la vicinanza dei vertici nazionali direttamente nelle fabbriche e tra la gente dimostra che la UGL è un sindacato che non parla dai palazzi, ma vive e respira la realtà quotidiana dei lavoratori».

L’iniziativa rappresenterà un’occasione di confronto sulle prospettive del comparto metalmeccanico e sulle esigenze delle imprese e dei lavoratori, in una fase caratterizzata da profonde trasformazioni produttive e occupazionali.