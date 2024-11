L’ultimo saluto a Gianluca, morto in viale Regione: “Addio grande Alfista”

I funerali del 32enne nella chiesa di piazza Pietro Micca

PALERMO – Le lacrime, la musica e il rombo dei motori delle Alfa hanno accompagnato Gianluca Billitteri durante il suo ultimo viaggio. E’ stato il giorno dell’addio al 32enne che ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 novembre in viale Regione Siciliana a Palermo.

A salutarlo per l’ultima volta, centinaia di persone che hanno affollato la chiesa Madonna del Rosario di piazza Pietro Micca. Presenti i familiari del giovane muratore che tutti conoscevano nella zona di Boccadifalco, dove abitava.

Le Alfa erano la sua passione

C’erano anche i tanti amici “alfisti” che con lui condividevano la passione per le auto: Billitteri era il vicepresidente del “The best club Alfa” e proprio su un’Alfa Romeo 156, viaggiava la sera della tragedia. Il mezzo è finito contro il guardarail poco dopo il sottopassaggio di corso Calatafimi. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo all’automobilista.

Indagini sull’incidente

Sull’incidente sono tuttora in corso le indagini per stabilire cosa sia successo sulla circonvallazione quella notte. Billitteri era fidanzato con Ylenia, la coppia aveva tanti progetti e voleva presto andare a convivere per poi sposarsi. Gli amici sono increduli: “Gianluca non doveva lasciarci così – dicono – era un ragazzo buono, sempre disponibile con tutti, grande lavoratore che amava la sua fidanzata. Una perdita incolmabile”.

Le note di “E’ per te”

E nel giorno del dolore hanno voluto salutare Gianluca con una canzone di Eros Ramazzotti. Il feretro ha infatti lasciato la chiesa tra gli applausi, sulle note di “E’ per te”. All’esterno, decine di Alfa: il rombo dei motori ha salutato per l’ultima volta il 32enne.

“Questo non è un gruppo, ma una famiglia”, si legge su uno dei tanti striscioni che coprono le auto che Billitteri tanto amava. “Gianluca – dice Giovanni – questo è un arrivederci, sappi che resterai sempre nel nostro cuore. Non ti dimenticheremo mai, grande Alfista. Ciao amico, fai buon viaggio”.