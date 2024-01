Uomo morto in casa: il cadavere in avanzato stato di decomposizione

A dare l'allarme il fratello

Un uomo di 71 anni è stato trovato morto nella sua casa di Ancona, in avanzato stato di decomposizione. Probabilmente il decesso è avvenuto diversi anni fa come fa pensare il calendario appeso al muro che è fermo all’estate del 2018. L’uomo viveva da solo e non aveva alcun parente in città.

L’allarme è stato dato dal fratello, residente a Roma. I due da anni non avevano più contatti, ma recentemente il congiunto l’aveva cercato al telefono. Il numero risultava inesistente, così l’uomo si è recato ad Ancona personalmente, ha citofonato più volte senza mai ricevere risposta e a quel punto ha chiamato il 112.

Nell’abitazione sono entrati i vigili del fuoco, i sanitari della Croce Gialla e del 118. Il pensionato è stato ritrovato deceduto all’interno dell’appartamento, in stato di decomposizione avanzato. Forse a stroncarlo un malore.

In casa era tutto in ordine e la porta era chiusa a chiave dall’interno. Nulla fa pensare a un gesto violento. I vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento del pensionato usando l’autoscala, protetti con maschere antigas. Anche se la morte parrebbe avvenuta per cause naturali, il pubblico ministero di turno ha comunque disposto l’autopsia per chiarire soprattutto le tempistiche del decesso. Per accertare il momento del decesso si stanno anche facendo le verifiche del caso sulle utenze legate all’abitazione dell’uomo.