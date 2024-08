Preoccupa la rapida diffusione di un nuovo ceppo dell'Mpox

Il vaiolo delle scimmie è emergenza sanitaria internazionale, ha dichiarato ieri l’Oms. L’epicentro dell’epidemia è in Congo, con oltre 14 mila casi e 524 morti nella prima metà dell’anno.

Vaiolo delle scimmie, casi in Italia

E preoccupa la rapida diffusione di un nuovo ceppo dell’Mpox.

Negli ultimi due mesi in Italia si sono verificati nove nuovi casi: sei in Veneto, due in Friuli Venezia Giulia e uno in Lombardia.