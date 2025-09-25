 Venerdì a Campofelice i funerali del giornalista Giorgio Di Nuovo
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Venerdì a Campofelice i funerali del giornalista Giorgio Di Nuovo

E' stato vicecaporedattore della Tgr Sicilia
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – Saranno celebrati domani, alle 15.30, nella chiesa di San Giuseppe a Campofelice di Roccella (Palermo), i funerali funerali del giornalista Giorgio Di Nuovo, 86 anni. La sua intera carriera professionale si è svolta sin dai primi anni Settanta nella sede Rai di Palermo con vari ruoli, per ultimo quello di vice capo di Tgr Sicilia.    

L’anno scorso era stato premiato dall’Ordine dei giornalisti per avere raggiunto i 50 anni di iscrizione. Di Nuovo è stato anche un rappresentante sindacale nella Fnsi e sindaco di Campofelice di Fitalia, un piccolo paese della provincia di Palermo. 

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI