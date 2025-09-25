Venerdì a Campofelice i funerali del giornalista Giorgio Di Nuovo

E' stato vicecaporedattore della Tgr Sicilia

PALERMO – Saranno celebrati domani, alle 15.30, nella chiesa di San Giuseppe a Campofelice di Roccella (Palermo), i funerali funerali del giornalista Giorgio Di Nuovo, 86 anni. La sua intera carriera professionale si è svolta sin dai primi anni Settanta nella sede Rai di Palermo con vari ruoli, per ultimo quello di vice capo di Tgr Sicilia.

L’anno scorso era stato premiato dall’Ordine dei giornalisti per avere raggiunto i 50 anni di iscrizione. Di Nuovo è stato anche un rappresentante sindacale nella Fnsi e sindaco di Campofelice di Fitalia, un piccolo paese della provincia di Palermo.