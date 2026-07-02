 Venezuela, uomo vivo sotto le macerie a 8 giorni dal terremoto
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Venezuela, trovato vivo sotto le macerie a 8 giorni dal terremoto

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Soccorritori di sette Paesi al lavoro per recuperarlo
CATIA LA MAR
di
1 min di lettura

CARACAS – I soccorritori sono al lavoro in Venezuela per estrarre un uomo rimasto intrappolato per otto giorni sotto le macerie di un edificio.

Hernan Gil, una guardia giurata di 43 anni, è rimasto intrappolato nella sua cabina sotto l’edificio in cui lavorava a Catia La Mar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal disastro del 24 giugno.

Squadre di soccorso da sette Paesi – Venezuela, Cile, Stati Uniti, Portogallo, Costa Rica, El Salvador e Messico – hanno lavorato instancabilmente per tre giorni per raggiungerlo. Mercoledì sera si trovavano a meno di un metro da lui. 

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