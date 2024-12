Sconto del 50% sui voli da e per la Sicilia, la guida – VIDEO

Come ottenere lo sconto tramite la piattaforma "SiciliaPEI"

Volare da e per la Sicilia con uno sconto del 50% sotto le feste natalizie? Fino al 6 gennaio si può. L’iniziativa dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana volta a favorire gli spostamenti aerei dei siciliani è già entrata nel vivo e si concretizza all’interno della piattaforma online “SiciliaPEI”, che attraverso alcuni step guidati consente di richiedere e ottenere lo sconto per i voli per cui non è stato possibile ottenere la riduzione in fase di acquisto del biglietto. La procedura è illustrata nel video in alto, mentre il testo a seguire riassume le funzionalità principali della piattaforma.

La piattaforma SiciliaPEI

La piattaforma è raggiungibile a questo indirizzo (il consiglio è di mantenere aperta anche questa pagina) e richiede l’autenticazione tramite SPID o carta d’identità elettronica. Una volta effettuato l’accesso, è possibile registrare nel sistema i dati anagrafici e compilare tutti i campi necessari per lo sconto.

Per procedere con la registrazione dei dati anagrafici è necessario completare tutti i campi obbligatori contrassegnati con un asterisco di colore rosso e spuntare la voce “Autorizzo il trattamento dei dati forniti ai sensi delle vigenti disposizioni in maniera di privacy (REG. UE 679/2016)”. Dopo aver compilato tutti i dati, cliccare sul pulsante “Salva” in basso a destra e attendere una conferma dal sistema.

A questo punto la pagina iniziale mostrerà le sezioni utili a richiedere lo sconto del 50% sui voli nazionali diretti da e per la Sicilia. Per presentare le richieste per le singole tratte è necessario completare i campi della “Sezione coordinate bancarie” e della “Sezione allegati”.

Sezione Coordinate bancarie

In questa sezione occorre specificare l’istituto di credito e il codice IBAN sul quale ricevere il contributo. L’IBAN deve essere ripetuto due volte (non è consentito il copia e incolla), è possibile inserire solo IBAN italiani (che iniziano con “IT”) e non sono comunque consentiti IBAN di libretti postali. Anche in questo caso, al termine delle operazioni, cliccare su “Salva” e attendere conferma dal sistema.

Sezione Allegati

Questa sezione si abilita una volta inseriti i dati della sezione precedente e permette all’utente di caricare gli allegati obbligatori previsti dal bando per ottenere lo sconto sui biglietti, oltre all’eventuale autocertificazione o copia conforme dell’ISEE (se in possesso di ISEE inferiore a 15mila euro). Dopo ciascun caricamento è necessario selezionare “Salva” e in ogni caso il sistema avviserà l’utente in caso di allegati obbligatori mancanti.

È importante sottolineare che lo sconto del 50% per tutti sarà disponibile fino al 6 gennaio 2025; successivamente rientrerà in vigore il vecchio decreto e non sarà più possibile, per i nati in Sicilia non residenti, accedere al contributo. Il decreto che rientrerà in vigore dopo il 6 gennaio, rivolto ai soli residenti, prevedrà una riduzione del del 25% per tutti e del 50% per le categorie protette. Se l’utente dovesse caricare voli effettuati in date non comprese tra il 7 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025, occorrerà – nel caso in cui appartenga a una categoria protetta – compilare l’autocertificazione.

Sezione Sconti voli

Si tratta della sezione che consente all’utente di richiedere gli sconti sui voli da e per la Sicilia, per sé stesso e per i componenti minorenni del proprio nucleo familiare (che eventualmente andranno aggiunti tramite apposita sezione raggiungibile dalla pagina iniziale). La prima schermata offerta dalla piattaforma “SiciliaPEI” riepiloga le richieste presentate, distinte in base allo stato di avanzamento: “IN ELABORAZIONE”; “PRESA IN CARICO”; “APPROVATO”; “EROGATO”; “NON APPROVATO”.

Selezionando il pulsante “Aggiungi nuova richiesta”, l’utente può compilare un form con i dati utili alla richiesta del contributo: passeggero, selezionabile tra i componenti del nucleo, incluso il richiedente; numero di volo; data di acquisto del biglietto; data del volo; aeroporto di partenza; aeroporto di destinazione; compagnia aerea; costo del volo per singola tratta; biglietto elettronico, da caricare digitalmente; carta di imbarco, da caricare digitalmente.

Le richieste presentate possono essere modificate o eliminate fino al cambio di stato, utilizzando i tasti di gestione disponibili nella schermata riepilogativa. Eventuali modifiche successive, quindi, verranno applicate soltanto alle nuove richieste di sconto non ancora prese in carico.

