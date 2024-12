Vola da e per la Sicilia al 50%, l’iniziativa della Regione Siciliana: come ottenere il rimborso

La campagna per agevolare i siciliani durante le feste

Una riduzione del 50% sul costo del biglietto per tutti i voli diretti nazionali da e per la Sicilia così da contribuire a facilitare il ricongiungimento familiare. È questo l’obiettivo dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, che ha messo a disposizione la piattaforma “SiciliaPEI” sulla quale è possibile richiedere il rimborso del 50% sui voli sui quali la riduzione non è stata fatta in sede di acquisto.

Sconto sui voli da e per la Sicilia: chi riguarda e come ottenerlo

L’iniziativa della Regione si rivolge a tutti i nati in Sicilia e residenti in Sicilia, che possono richiedere lo sconto sui voli diretti da e per la Sicilia, avvenuti tra il 7 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025 e acquistati anche precedentemente alla data di pubblicazione del decreto, sulla piattaforma “SiciliaPEI”. Saranno necessari i dettagli del passeggero, gli estremi del volo, la data di acquisto e il costo del biglietto, il nome della compagnia aerea, l’aeroporto di partenza e quello di destinazione e la carta di imbarco.

GUARDA IL VIDEO – COME OTTENERE LO SCONTO

“Contro il caro voli provvedimento storico”

“Aumentiamo lo sconto dal 25 al 50 per cento nel periodo che va dal 7 dicembre al 6 gennaio – aveva annunciato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, presentando l’iniziativa –. Una misura per tutti i siciliani, residenti e non residenti. Una misura unica in Italia”.

“Quello contro il caro voli è un provvedimento storico – è il commento dell’assessore delle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò – che ha già dato ottimi risultati e che adesso rinforziamo ed estendiamo anche ai cittadini nati in Sicilia ma residenti altrove”.

Cosa accadrà dopo il 6 gennaio 2025?

Dal 7 gennaio 2025 rientrerà in vigore il vecchio decreto, che prevede il 25% per i residenti non appartenenti a categorie protette e il 50% per chi vi appartiene. Dal 7 gennaio non verrà applicato più lo sconto ai nati in Sicilia non residenti.