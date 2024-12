Yasmine, bimba sbarcata a Lampedusa e inghiottita dal mare del cinismo

La storia di una tragedia accende la battaglia social

C’è un vasto mare da esplorare e non è soltanto quello intorno a Lampedusa, dove è stata ripescata la bimba della Sierra Leone che ha raccontato di essere scampata a un naufragio. Una storia tragica che sarà approfondita dalle indagini del caso.

L’altro mare immenso da sorvegliare, il mare che ci riguarda, chiama in causa noi stessi, attraverso le reazioni sui social, e molto racconta del nostro mondo. Ci sono tantissimi commenti di solidarietà, di accoglienza, ovunque. C’è chi si offre per una adozione. C’è tanto cuore umano, bello e pulito.

E poi ci sono i commenti legati al proverbiale cinismo, così di moda, oggi. Eppure per lunghissimi anni, ne abbiamo fatto, fortunatamente, a meno. C’è chi parla di ‘buonismo’, di ‘invasione’, con toni che, soprattutto in un frangente del genere, appaiono inaccettabili. Basta fare un giro per rendersene conto.

Ed è proprio a quel punto del discorso, nel marasma del web, che le sofferenze di una bambina si dissolvono, finiscono in secondo piano. E si ricomincia, nella contrapposizione consueta, secondo il principio di azione e reazione, allo svolgimento del tema di contumelie intrecciate, fra opposte fazioni, con la peggiore politica in sottofondo.

La superstite di un orrore viene inghiottita dal buio virtuale di qualcosa che unisce tutti, in un segmento condiviso di rancore in cui si disperde ogni connotato riconoscibile. Non più essere umano, con un bagaglio di sofferenza, ma pretesto di una contrapposizione. Yasmine, così si chiama, viene dimenticata.

E successo altre volte, succederà ancora. Ma quando ciò che è umano sparisce, si annunciano immancabilmente tempi atroci. Ecco perché dobbiamo stare attenti e vigilare, per salvare le voci che chiedono aiuto, là fuori, nella notte. Ma, al tempo stesso, sarà meglio non perdere d’occhio il mare in tempesta dentro di noi.