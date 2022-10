Zacco: “No allo spostamento del mercato ittico alla Fiera”

“Ho chiesto di valutare l’ipotesi di trovare spazi idonei all’interno dell’autorità portuale“

PALERMO – Il mercato ittico di Palermo sarà interessato da lavori di rifacimento, per tale motivo le attività si dovranno spostare e si cercano le aree adatte per ospitare i venditori.

Negli ultimi giorni l’assessore alle attività produttive, Giuliano Forzinetti, ha proposto l’utilizzo di un padiglione dell’ex Fiera del Mediterraneo. Non è d’accordo a questo spostamento il Consigliere comunale Ottavio Zacco, presidente della VI Commissione consiliare: “Sono del tutto contrario alla proposta paventata dall’assessore alle Attività produttive di spostare le attività del Mercato ittico presso un padiglione dell’ex Fiera del Mediterraneo. Una proposta che, oltre a causare enormi disagi ai concessionari del Mercato e a congestionare ancor di più una porzione della nostra città, dove già è presente il Mercato Ortofrutticolo, snaturerebbe ulteriormente la reale destinazione d’uso del complesso fieristico palermitano, penalizzando maggiormente il settore fieristico già investito dalla grave crisi pandemica“.

“Per questo, durante l’incontro della VI commissione presso l’autorità portuale abbiamo chiesto al Presidente dell’ADSP del Mare di Sicilia Dott. Pasqualino Monti, di valutare l’ipotesi di trovare spazi idonei all’interno dell’autorità portuale così da garantire durante la realizzazione dei lavori di ristrutturazione la normale continuità delle attività dei concessionari del Mercato Ittico. Palermo – continua Zacco – merita di diventare un polo attrattivo per il settore fieristico internazionale, per questo occorre riqualificare l’intera struttura del complesso dell’ex Fiera del Mediterraneo, riqualificando anche le aree circostanti, così da poter rilanciare il settore fieristico come fonte di sviluppo turistico ed economico“.