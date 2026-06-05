Il capitolo "politico" dell'inchiesta

PALERMO – “Tra gli assegnatari di borse di studio o di incarichi di collaborazione spuntano legami tra soggetti contrattualizzati e l’onorevole Marianna Caronia”, scrivono i pubblici ministeri dell’ufficio palermitano della Procura europea.

C’è anche un capitolo “politico” nell’inchiesta sullo Zoopropfilattico. L’onorevole Caronia, che non è indagata, fino al 2024 era con la Lega e oggi fa Parte del Gruppo Misto all’Ars. C’è la sua firma su un emendamento alla legge di stabilità del 2023 che ha garantito allo Stor-Remesa un finanziamento da 300 mila euro.

Un comitato di natura privatistica (Stor Remesa, appunto) creato dall’ex commissario straordinario dell’Istituto zooprofilattico, Salvatore Seminara, avrebbe intercettato fondi europei e regionali poi usati indebitamente anche per pagare consulenti vicini ad amici e familiari di politici.

A Marianna Caronia sarebbe legato Gioacchino Basile, fra i tre destinatari del decreto di sequestro preventivo chiesto e ottenuto dalla Procura europea. I due nel 2017 erano candidati alle elezioni amministrative palermitane. Basile alla circoscrizione e Caronia al Consiglio. Nello stesso anno Caronia è stata eletta all’Ars.

Nel giugno del 2022, Basile si è nuovamente candidato alle elezioni per il rinnovo del consiglio della sesta circoscrizione nella lista “Prima l’Italia” a sostegno di Caronia, eletta sia al Comune che alla Regione. Da maggio a settembre 2023 Basile ha lavorato era addetto alla segreteria di Caronia e poi al gruppo parlamentare “Prima L’Italia”.

In una conversazione Basile ricordava aLl’ex direttore Seminara che gli era stato presentato da Caronia nel 2021 “quando abbiamo aperto il padiglione Covid”. Fu Caronia a proporre all’allora assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza di allestire un drive in per i tamponi all’Istituto zooprofilattico dove Basile diceva di avere lavorato “otto mesi gratis”.

Ad un certo punto le loro strade si sarebbero divise. Nel marzo 2025 un impiegato amministrativo del gruppo parlamentare Fratelli d’Italia all’Ars, al quale Basile spiegava di non essere più al fianco di Caronia, commentava: “… cioè ti ha fatto entrare a Remnesa e l’hai posata?”. “… ci siamo allontanati…”, precisava Basile. “… ma lei ti ci ha messo a Remesa… lei si è presa l’impegno…”, aggiungeva l’interlocutore di Basile.

Quando i media e la commissione regionale antimafia sollevarono dubbi sulla parentopoli all’Istituto zooprofilattico ci fu il definitivo allontanamento. “Non lo capisco” diceva Basile.

Altra risorsa contrattualizzata dallo Stor Remesa è Federica Bonvissuto. La madre ha lavorato per il padre di Marianna Caronia e la sorella per l’onorevole. I genitori sono entrambi destinatari di misura di prevenzione perché “risultati essere contigui all’organizzazione mafiosa Cosa Nostra”.

Tra i consulenti di Stor Remesa ci sono Giovanni Rametta, che ha lavorato per il gruppo parlamentare Prima l’Italia, Giovanna Chiavetta, che in passato ha lavorato nella segreteria dell’onorevole, e Salvatore Musso, depositario delle scritture contabili della società del padre del deputato.

Tra i professionisti contrattualizzati c’è pure Pietro Crimi, geologo e marito di Caronia. In una società collegata ha lavorato Giulio Padiglione, nipote di Caronia, assunto come addetto all’amministrazione del personale dal 2023 al 2024.