Ecco la 15esima edizione di Taobuk-Taormina International Book Festival

Ideato e diretto da Antonella Ferrara

CATANIA – Più di 200 ospiti da 30 paesi, tanti incontri in programma nelle varie sezioni dedicate a letteratura, arti, geopolitica e scienza, Taobuk 2025, il Festival letterario internazionale fondato e diretto da Antonella Ferrara, esplora dal 18 al 23 giugno a Taormina il tema dei Confini.

I riconoscimenti

I prestigiosi Taobuk Award andranno agli scrittori Peter Cameron, Amelie Nothomb, Susanna Tamaro, Zadie Smith e Javier Cercas. Per le arti ad Ai Weiwei che presenterà in esclusiva l’installazione Le Ninfee; per il cinema e il teatro a Whoopi Goldberg, Gabriele Salvatores, Monica Guerritore e Pierfrancesco Favino; per la musica al soprano Jessica Pratt e al pianista Ramin Bahrami.

Per la danza all’étoile del Teatro dell’Opèra di Parigi Andrea Sarri e al Centro Coreografico Nazionale / Compagnia Aterballetto. La cerimonia di consegna sarà sabato 21 giugno al Teatro Antico. In occasione del Taobuk Gala condotto da Antonella Ferrara e Massimiliano Ossini. Con l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, l’ente lirico regionale coproduttore musicale dell’evento che sarà trasmesso da Rai1 il 5 luglio. Grande omaggio ad Andrea Camilleri.

Il secolo, il mestiere, il racconto, nel centenario della nascita. “Il tema scelto per la XV edizione di Taobuk, Confini, ci pone a cospetto di una responsabilità culturale, intellettuale e storica. Alla quale siamo chiamati a rispondere con profondità di sguardo e di indagine e alla quale non possiamo e non vogliamo sottrarci” afferma Antonella Ferrara.

Gli ospiti

Tra i grandi ospiti del Festival: Davide Livermore, Luigi Zoja, Massimo Recalcati, Alessandro Piperno, Emanuele Trevi, Melania Mazzucco, Alessandro Robecchi, Ferruccio De Bortoli, Giulio Tremonti, Giovanni Allevi, Carlo Nordio, Paolo Zangrillo, Josep Borrell, Antonio Spadaro, Yasmina Khadra, Gioconda Belli, Luciano Floridi, Monica Maggioni.

Dal 18 al 20 giugno, tre giorni di eventi per i settant’anni della Conferenza di Messina e Taormina, iniziativa promossa da Regione Siciliana, Fondazione Taormina Arte Sicilia. E in collaborazione con il ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e i Comuni di Messina e Taormina.

“Da qui l’Europa può rinascere”

“Abbiamo fortemente voluto che questo anniversario fosse celebrato tra Messina e Taormina, le due città che nel 1955 furono teatro di un passaggio epocale per la nascita dell’Europa unita. Da qui l’Europa è nata, da qui può ancora rinascere” spiega il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. A 50 anni dalla pubblicazione, domenica 22 giugno sarà in scena Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo al Teatro Antico, la messinscena in un Viaggio fantasmagorico nell’oceano della letteratura.

Palco e manifesto

Sul palco saliranno anche Vinicio Capossela e Max Casacci, con l’amichevole partecipazione di Davide Livermore Calvino #25. Le lezioni americane e i confini tra umanità e tecnologia. Gran finale del Premio Strega Saggistica e Conferimento Premio Saggistica Speciale ad Anne Applebaum.

Il manifesto di questa edizione è firmato da Mimmo Paladino con un’opera dal titolo Elogio del nomadismo.

“Orgogliosi”

“Il tema scelto quest’anno assume un valore particolare: esplorare i confini e talvolta superarli significa promuovere una società più consapevole, aperta e inclusiva. Siamo orgogliosi di sostenere ancora una volta questo Festival. Che rappresenta una vetrina di prestigio per la cultura e per il turismo”, dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Condividere istituzionalmente il festival Taobuk, la prestigiosa iniziativa che giunge alla sua quindicesima edizione con un tema così speciale come quello scelto che guarda ai ‘Confini’, rappresenta un’ulteriore occasione per unire ancora una volta cultura, letteratura, cinema e le più alte espressioni dell’arte”. Sottolinea Elvira Amata, assessora regionale Turismo Sport e Spettacolo. Torna anche il Torneo Letterario IoScrittore, creato in collaborazione con Gruppo GeMS, Il Libraio e Ubik Librerie.

Le iniziative

Approfondimenti, spettacoli, mostre e talk si succederanno all’interno di diversi percorsi disciplinari tra cui Transiti, Sconfinamenti con tra gli incontri Nuovi confini per la Giustizia?, che vedrà ospite il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Si affronterà anche il tema della Giustizia tra riforme e sfide globali con il procuratore Nicola Gratteri. Voci dell’editori a confronto con, tra gli ospiti, Stefano Mauri, presidente e AD Gruppo Mauri Spagnol; Paolo Verri, direttore Fondazione Mondadori; Nino Rizzo Nervo, direttore Gazzetta del Sud e Giulio Perrone, editore.