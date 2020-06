PALERMO – La serata trascorsa tra i locali del centro storico si è conclusa su un’ambulanza per due giovani palermitani. Si tratta di due 23enni, che nella notte tra mercoledì e giovedì hanno lanciato l’allarme alla polizia raccontando di essere stati picchiati in piazza Caracciolo, nei pressi della scalinata che porta in via Roma.

Poco prima, a prenderli di mira sarebbe stato un uomo che ha sferrato calci e pugni per fuggire poi tra i vicoli della Vucciria. Un’aggressione che sarebbe avvenuta senza alcun apparente motivo, visto che i due ragazzi hanno detto agli agenti di non essere stati minacciati: la violenza sarebbe quindi esplosa all’improvviso, in pochi minuti si è scatenato il caos.

Gli agenti giunti sul posto hanno avvisato il 118 e i due giovani, trovati sotto choc, sono stati medicati, mentre sono subito aprtite le indagini per rintracciare i responsabili. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona. Si tratta dell’ennesimo caso a Palermo e in particolare nel centro storico, con il caso eclatante del giornalista tedesco pestato a sangue in piazza San Francesco d’Assisi L’aggressione, dopo aver detto ad una donna e al figlio che l’area era vietata al transito delle auto.

Ma pochi giorni prima si era già verificata una serie di “inspiegabili” episodi, con una coppia di ragazzi finita nel mirino in via Emerico Amari, un giovane picchiato in piazza Giulio Cesare, nei pressi della stazione centrale, e un 23enne preso a calci e pugni in piazza Nasce, fuori da un locale. Tra la fine di settembre e ottobre, anche una gravissima aggressione in via Maqueda, con un ragazzo colpito alla testa e finito in Neurorianimazione.