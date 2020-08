Una grande tornata di nomine di sottogoverno quella decisa questa settimana dalla giunta regionale di governo. Nominati tra l’altro i vertici degli Istituti autonomi Case popolari, degli enti parco, dei consorzi universitari. Un’infornata massiccia di nomine che ha accontentato le diverse anime della coalizione (Lega inclusa) e che potrebbe essere una delle ultimissime della giunta, se davvero si avvicina come sembra il rimpasto che rimescolerà la composizione della squadra di Musumeci.

I vertici degli Iacp

Nominati i vertici di sette Iacp su dieci. A Catania il presidente è Angelo Sicali, già vicepresidente della Provincia di Catania e componente dell’ufficio gabinetto di Musumeci. Ad Acireale Mauro Scaccianoce, Acireale, presidente della fondazione dell’Ordine degli ingegneri di Catania. A Ragusa nominato Girolamo Carpentieri, imprenditore ed editore, vicino alla Lega. A Siracusa Mariaelisa Mancarella, vicina ai Popolari, Michelangelo Agrò a Caltanissetta, a Enna l’ingegnere Vitale, a Messina l’avvocato Mazzù, proposto da Forza Italia. I vertici di Palermo, Trapani e Agrigento restano da nominare.

Presidenti parchi

Si bloccano anche le nomine dei presidenti degli enti parco che avevano avuto vicissitudini assai travagliate. L’Ars aveva stoppato il governo, con grande disappunto di Nello Musumeci, circa un anno fa. Il nome della discordia era quello di Carlo Caputo, già sindaco di Belpasso, che il governatore ora ripropone, nominandolo alla presidenza del Parco dell’Etna. Nel frattempo la giustizia amministrativa ha detto che il parere delle commissioni deve essere tecnico e non politico e il governatore è pronto a ripetere il braccio d ferro. Al Parco dei Nebrodi va Domenico Barbuzza, commercialista, dell’ufficio di gabinetto di Bernardette Grasso. Al Parco dell’Alcantara nominato Giuseppe Arena, già deputato regionale e vicesindaco Catania con trascorsi in Forza Italia, Mpa, precedenti simpatie leghiste, ora in Fratelli d’Italia. Al Parco delle Madonie nominato l’agronomo Angelo Merlino.

Consorzi universitari

Tra le nomine ai consorzi universitari decise dalla giunta, c’è il consorzio universitario di Agrigento, con il ritorno sulla scena di Nenè Mangiacavallo, già sottosegretario di Stato ai tempi del partito di Lamberto Dini. Al consorzio universitario di Caltanissetta va l’avvocato Walter Tesauro, già presidente della camera penale.