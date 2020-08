Covid, trenta nuovi casi in Sicilia

PALERMO – Sono 30 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Tredici sono migranti e 17 siciliani. A Catania si registra il numero di contagi più consistente. Otto fanno parte di un cluster già circoscritto, sette si sono presentati al pronto soccorso manifestando alcuni sintomi e uno è stato individuato per un tampone eseguito per un prericovero. A Messina i positivi sono sei, cinque sono migranti. A Caltanissetta i positivi sono 4 tutti migranti. Sono migranti anche i 2 positivi a Palermo e uno ciascuno a Enna e Ragusa. Due i guariti. Si tratta dei dati comunicati dal sistema regionale alla Protezione Civile e resi noti attraverso la scheda report quotidiana del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. Nel resto d’Italia risale il numero degli attualmente positivi e dei ricoverati nelle terapie intensive: gli attuali malati sono 12.694. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.890.

L’attacco di Salvini

“Più sbarchi uguale più contagi: crescono i positivi in Sicilia, e quasi la metà dei casi riguarda immigrati. Questo governo mette in pericolo l’Italia”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo la notizia di 30 positivi nell’Isola, di cui 13 immigrati.

Sale l’indice Rt

Sono 12 le Regioni con l’indice Rt sopra 1, secondo il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute che riporta una analisi dei dati relativi al periodo 27 luglio – 2 agosto 2020, successivo alla terza fase di riapertura avvenuta il 3 giugno 2020. Questa la rielaborazione del ministero della Salute che ha rettificato il dato precedentemente comunicato di 11 Regioni con Rt sopra 1. In particolare Rt più alto risulta in Sicilia (1.62), seguita dalla Provincia autonoma di Bolzano (1.43), e da Provincia autonoma di Trento e Veneto, entrambe con 1.28, Campania (1.25), Toscana (1.2), Liguria (1.16), Marche (1.13), Puglia (1.1), Lazio (1.08), Lombardia (1.04), Emilia Romagna (1.01). Tre le Regioni con indice Rt 0: Basilicata, Calabria e Molise.