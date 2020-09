Lewis Hamilton su Merceses ha vinto il Gran premio di Toscana di Formula uno, che si è corso per la prima volta quest’anno sul circuito del Mugello.

A un passo da Schumi

Sulla pista della Motogp il campione britannico ha centrato il novantesimo successo della carriera: gli manca ormai una sola vittoria per eguagliare il record di Michael Schumacher.

Bottas e Albon sul podio

Secondo il compagno di squadra Valteri Botttas, terzo Alexander Albon della Red Bull, primo podio per lui in carriera. Buon quarto posto per Daniel Ricciardo su Renault.

Male le Ferrari

La gara è stata interrotta due volte per una serie di incidenti. Male le Ferrari, che hanno chiuso ottava (Leclerc) e decima (Vettel). Meglio l’altra scuderia italiana, l’Alpha Tauri, settima con Kvyat.