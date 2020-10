PALERMO – Sfida insidiosa oggi per il Palermo, che si prepara ad affrontare la Ternana guidata dall’ex attaccante Cristiano Lucarelli. Gli umbri sono una delle candidate alla promozione e il mercato messo in atto dimostra tutta la voglia della società di fare il salto di categoria.

Il Palermo sarà anche chiamato al riscatto dopo la sfida persa contro il Teramo, ma non sarà per niente semplice. Boscaglia oggi dovrà anche cambiare modulo perché in difesa sono assenti i terzini Crivello e Corrado, fermi per infortunio. La squadra si dovrebbe schierare con il 3-5-1-1.

In porta ci sarà Pelagotti; difesa con, da destra verso sinistra, Somma, Lancini e Marconi. Centrocampo con Doda esterno destro e Valente sul lato opposto, interni Broh e Odjer, con Palazzi nel ruolo di play. Sulla trequarti ci sarà Floriano e in avanti la punta Saraniti.