PALERMO – Sono 20 i pazienti risultati positivi al coronavirus smistati all’ospedale Civico di Palermo. Altri 13 positivi si sono presentati al pronto soccorso Covid dell’ospedale Cervello. Oggi infine è stata disposta l’apertura del Covid hospital di Partinico per allentare la pressione dei ricoveri negli ospedali palermitani.

L’Asp di Palermo

“L’emergenza coronavirus a Palermo ha assunto dimensioni tali, che si rendono necessarie decisioni anche dolorose, ma ormai inevitabili ed indispensabili, come la riconversione in Covid Hospital dell’ospedale di Partinico”. Lo dice il presidente del comitato consultivo aziendale dell’Asp di Palermo Francesco Paolo La Placa che sottolinea come “sia doveroso il contributo di tutti in un momento in cui i casi positivi crescono in maniera esponenziale”.

Strutture a bassa densità di cura

“La creazione di due strutture a bassa intensità di cura, come quelle di Borgetto e Castelbuono – spiega La Placa – rappresenta una buona soluzione per tutti quei casi che non necessitano di un ricovero in ospedale. Così come rappresenta una scelta inevitabile la decisione di riconvertire l’ospedale di Partinico in Covid Hospital per potere fruire di posti letto necessari per affrontare l’emergenza. Apprezziamo – conclude – lo sforzo della direzione generale dell’Asp che con provvedimenti graduali sta gestendo una situazione emergenziale che coinvolge l’intera collettività. Solo con il contributo di tutti potremo affrontare i prossimi mesi che, a sentire gli esperti, non saranno facili”.

Due coniugi deceduti a Mezzojuso positivi

Sempre in provincia di Palermo, a Mezzojuso, ieri sono morti a distanza di poche ore due coniugi 80enni che sono risultati positivi al Coronavirus (leggi qui la notizia). L’Asp di Palermo ha avviato il tracciamento dei parenti che erano entrati in contatto con i due anziani.

Gli altri casi a Palermo e provincia

Casi che si aggiungono a quelli emersi nelle ultime 24 ore nel capoluogo e in provincia. Come i positivi al centro migranti Astalli di Palermo (leggi qui la notizia) e il dipendente addetto ai servizi all’interno dei Cantieri culturali della Zisa risultato positivo al Covid a Palermo. Il sito culturale è stato chiuso per sanificazione.

(ANSA).