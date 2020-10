Il Ponte sullo Stretto nelle linee guida del Recovery Fund

PALERMO – Il Ponte sullo Stretto inserito tra le opere nelle linee guida del Recovery Fund.

L’annuncio di Faraone

“Un altro importante passo in avanti per realizzare un collegamento con la Sicilia è stato fatto grazie a Italia Viva che nelle linee guida del Recovery Fund ha inserito la realizzazione di una infrastruttura veloce e stabile sullo stretto di Messina, con l’alta velocità fino a Palermo senza interruzioni, rimuovendo il vincolo delle opere che riescono a realizzarsi entro il 2026″. Così in una nota il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone.

“Avanti col progetto”

“Ora avanti con il progetto di un’opera che non è più rinviabile per lo sviluppo strategico non solo del Mezzogiorno ma di tutto il Paese: il Ponte sullo stretto, lo ricordo, ha già un progetto definitivo ed esecutivo autorizzato ed è immediatamente cantierabile”, conclude il parlamentare palermitano del movimento di Matteo Renzi.