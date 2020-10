TRAPANI – Sandro Porchia, ex direttore sportivo del Trapani, ha parlato della catastrofica fine del club granata ai microfoni di “Tuttomercatoweb”. Ecco le sue parole:

“Ho vissuto un incubo, situazione paradossale. Mi rimane il ricordo della bella gente che ringrazio per come mi hanno trattato, spero possano tornare presto in alto. Di Donato? Aveva sposato il progetto giovani, aveva entusiasmo e passione”.