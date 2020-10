CATANIA – Parchi gioco chiusi a Belpasso. Lo ha stabilito con un’ordinanza il sindaco Daniele Motta che ha pubblicato il provvedimento che interdice le aree per i piccoli fino al prossimo 24 novembre.

La comunicazione

Il primo cittadino belpassesse comunica in un post su Facebook la decisione. Troppe difficoltà per sanificare i giochi e le aree. “La decisione di chiudere i parchi gioco del nostro territorio è stata maturata considerando il significativo picco di contagi da COVID-19, l’impossibilità di sanificare almeno tre volte al giorno gli stessi parchi, nonché di mantenere in ogni parco un soggetto autorizzato al controllo anti-assembramento – scrive il sindaco. In questi giorni, comunque, non sarebbe prudente uscire, e far uscire bambini e ragazzi, dove peraltro si andrebbe in contatto con giochi in luoghi di altissima condivisione, complici anche le belle giornate di quest’ultimo periodo”.

Le strutture chiuse

Nello specifico da oggi fino al 24 novembre (con eventualità di proroga) rimarranno chiusi i parchi gioco ubicati: Campo Fiera; Piazza Municipio; Via V. Emanuele II; Piazza I Maggio; Piazza Pertini; Via G. Li Causi; Via Casalini; Piazza Dusmet.

Chiude anche il centro disabili

“Abbiamo inoltre deciso di chiudere anche il centro di aggregazione disabili sito in via E. Setti Carraro per proteggere il più possibile da questo virus alcuni tra i soggetti più deboli della nostra società” – scrive ancora il primo cittadino che si appella alla comunità per l’approssimarsi della festività dei Morti.

“Non andate al cimitero”

Motta lancia un appello ai cittadini, chiedendo loro di non recarsi al campo santo per la festa dei Defunti. “Siamo ormai prossimi ad un evento che tocca da vicino tutti noi, la commemorazione dei nostri cari defunti – scrive. Tuttavia bisogna considerare il momento storico che stiamo vivendo, una pandemia che ci tiene costretti a casa se non per impegni improrogabili. Il consiglio, dunque, è quello di non recarsi al cimitero proprio nei giorni 31ottobre 2020 e 1 e 2 novembre 2020 al fine di evitare assembramenti”.