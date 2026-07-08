La campagna di selezione promossa insieme alla Regione Sicilia

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia con Gan Energia: è partito da Palermo il recruiting di Gan Energia. La campagna di selezione, promossa insieme alla Regione Siciliana, ha introdotto una novità che ha ampliato le possibilità di partecipazione: per la prima volta hanno potuto candidarsi anche i professionisti con partita Iva.

Il progetto coinvolgerà progressivamente tutta l’Isola con nuovi appuntamenti già programmati nei prossimi mesi. L’iniziativa punta a selezionare nuovi consulenti da inserire nell’area commerciale Energia, rafforzando il collegamento tra aziende e persone in cerca di un’opportunità lavorativa.

Primo appuntamento a Palermo

Il recruiting ha preso il via dal Centro per l’impiego di Palermo, dando il via a una collaborazione tra la Regione Siciliana e Gan Energia destinata a proseguire anche dopo l’estate.

Tra le principali novità della selezione:

possibilità di candidarsi per un rapporto di lavoro subordinato;

apertura, per la prima volta, anche ai professionisti titolari di partita Iva;

ricerca di consulenti da inserire nell’area commerciale Energia.

L’obiettivo è ampliare la platea dei candidati e offrire nuove occasioni sia ai lavoratori dipendenti sia a chi opera come libero professionista.

Albano: “Ampliamo le opportunità”

“I recruiting organizzati dai Centri per l’impiego – afferma l’assessore regionale del Lavoro Nuccia Albano – sono diventati uno degli strumenti più efficaci delle politiche attive del lavoro messe in campo dalla Regione. Negli ultimi anni ne abbiamo promossi numerosi, coinvolgendo imprese di diversi comparti produttivi e registrando risultati concreti per il nostro obiettivo di migliorare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro”.

“È un modello che funziona perché mette in contatto diretto aziende e lavoratori, riducendo i tempi di selezione e valorizzando le competenze presenti sul territorio – sottolinea l’assessore – Oggi aggiungiamo un ulteriore elemento di innovazione: per la prima volta un recruiting è stato aperto anche ai professionisti con partita Iva, ampliando le opportunità per chi opera come lavoratore autonomo”.

Lavoro in Sicilia, selezioni in tutte le province siciliane

Quello di Palermo rappresenta soltanto il primo appuntamento di un calendario destinato ad allargarsi a tutta la regione.

Da settembre sono infatti previste nuove giornate di selezione nelle altre province siciliane per individuare ulteriori consulenti da inserire nell’organico di Gan Energia.

Le prossime iniziative avranno l’obiettivo di:

estendere il recruiting a tutta la Sicilia;

intercettare nuovi profili professionali;

favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;

rafforzare la rete commerciale dell’azienda sul territorio.

L’iniziativa conferma il percorso avviato dalla Regione per sostenere l’occupazione attraverso strumenti che consentono un contatto diretto tra imprese e candidati, riducendo i tempi di selezione e ampliando le opportunità di inserimento nel mercato del lavoro.

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