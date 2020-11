Covid, focolaio in casa di riposo: 26 ambulanze incolonnate VIDEO

MIRABELLA IMBACCARI (CATANIA) – Sono 26 le ambulanze giunte in città per trasportare gli ospiti di una casa di riposo presso gli ospedali Covid nella provincia di Catania.

Il sindaco Giovanni Ferro, raggiunto telefonicamente non trattiene la commozione per ciò che sta accadendo nella sua città:

“Sono immagini che fanno male, nessuno di noi, mai aveva visto accadere una cosa del genere”.

Il sindaco che adesso è impegnato a gestire la sicurezza dei suoi concittadini, forse già nelle prossime ore, emanerà apposita ordinanze utili ad affrontare l’emergenza venutasi a creare nella città.